طاقم تحكيم كيني لإدارة مباراة الطوغو والجزائر

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، طاقم تحكيم كينيا بقيادة حكم الساحة دافيسس أوغانشي أموينو، لإدارة مباراة الطوغو والجزائر يوم 18 نوفمبر القادم، بالعاصمة لومي، بداية من الساعة الرابعة زوالا، ضمن الجولة الـ5 من تصفيات كأس أمم إفريقيا، عن المجموعة الرابعة. وسيدير الحكم دافيسس أوغانشي أموينو، هذه المباراة بمساعدة مواطنيه جيلبير شرويوت وطومي كيديا.

ويبقى المنتخب الوطني بحاجة إلى النقاط الثلاث أمام المنتخب الطوغولي من أجل حسم تأشيرة التأهل إلى “الكان” أو الانتظار إلى غاية الجولة الأخيرة أمام غامبيا، بملعب مصطفى تشاكر، في حال تسجيل أي تعثر أمام الطوغو.

وسبق للاتحاد الإفريقي أن قرر تجميد نشاط الحكم الكيني دافيس أموبني أوغنشي الذي أدار مباراة ليبيا وتونس يوم 11 نوفمبر 2016، لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا 2018 وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وتم تسليط نفس العقوبة على الحكم المساعد تيسفا جيورجيس أومايكل بيرهي الذي أعلن خلال المباراة عن تسلل وهمي ضد المهاجم الليبي أنيس سيلتو، وهو ما حذا بالحكم وغنشي إلى رفض الهدف الذي أحرزه سليتو في الشوط الأول لصالح ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الليبي كان قد قدم شكوى رسمية لدى “الكاف” ضد طاقم التحكيم وأكد الاتحاد الليبي في شكواه أن حكم المباراة الكيني أومويندو دايفس أوجينشي ارتكب أخطاء فادحة ساهمت في هزيمة منتخب ليبيا أمام “نسور قرطاج” بهدف دون رد.