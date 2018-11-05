أويحيى: سنعيد كل "حراق" يثبت أنه جزائري

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستعيد كل مهاجر غير شرعي "يثبت أنه جزائري وذلك وفق أعراف القانون الدولي".

وقال أويحيى في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أن "كل من يثبت أنه جزائري وفق أعراف القانون الدولي فإن الجزائر ستسترجع أبناءها"، مشيرا أن "الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريين".

وأوضح أن هناك "أزيد من 40 ألف جزائري مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية وأقل من 900 شخص آخر يقال أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية".

وذكر الوزير الأول أن "للجزائر اتفاقيات ترجع إلى 25 سنة تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى وهي اتفاقيات تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي وإثبات أن المعني جزائري وإذا ثبتت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها استلام أبنائها"، مشيرا إلى "وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و10 أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان".

وبشأن الهجرة، جدد أويحيى موقف الجزائر "الرافض لإقامة مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين"، مشددا على "ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية" وعدم الاكتفاء بمثل هذه الحلول.