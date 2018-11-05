100 ألف تلميذ بالمدارس القرآنية في العاصمة

سجلت ولاية الجزائر أزيد 100 ألف تلميذ لتلقي التعليم القرآني في 50 مدرسة قرآنية ، خلال الموسم الدراسي الجديد (2018-2019) ، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر زهير بوذراع .

السيد بوذراع أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن الدخول الدراسي للتعليم القرآني عبر الولاية سجل هذا الموسم أزيد من 100 ألف تلميذ يتمدرسون في مختلف أطوار التعليم القرآني ، والذي يشمل أقسام الصغار (التحضيري)، و الأقٌسام التربوية (الطور الثاني) ، وأقسام محو الأمية ، وذلك لتعزيز ونشر القيم الوسطية الصحيحة للدين الإسلامي، حسب المتحدث.

وبلغ عدد المنتسبين في الأقسام التحضيرية بالمدارس القرآنية خلال الموسم الجاري ، 45 ألف تلميذ مقابل 40 ألف تلميذ السنة الفارطة، وأرجع المتحدث إقبال الأولياء على تسجيل أبنائهم في الأقسام التحضيرية القرآنية إلى "ما حققته من نتائج وجودة منهجها وهو ما استدعى بذل مزيد من الجهود لتوفير أكبر عدد من المقاعد بالأقسام القرآنية للتلاميذ في سن ما قبل التمدرس".