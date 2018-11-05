ماندي معاقب ولن يشارك ضد الطوغو

سيكون المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي غير معني بالموقعة المرتقبة للخضر ضد الطوغو بالعاصمة لومي في إطار تصفيات "الكان" وهذا بسبب العقوبة، بحسب ما أعلن عنه الإتحاد الجزائري لكرة القدم ظهر اليوم.

وتحصل ماندي على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير ضد البينين، وهي الثانية لمدافع ريال بيتيس في التصفيات ما تعني غيابه آليا عن اللقاء المقبل ضد الطوغو، في ضربة موجعة بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي رغم توفر البدائل.

وتحصلت "الفاف" على برقية من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بحصول ماندي على بطاقتين صفراوتين في لقاءين مختلفين ما يعني معاقبته آليا بمباراة واحدة بحسب لوائح "الكاف".