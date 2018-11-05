إثيوبيا تمنح رسميا تأشيرات الدخول للجزائريين عند الوصول إليها

أقرت أثيوبيا تسهيلات جديدة للجزائريين ودول افريقيا بشأن التأشيرة، حيث سيصبح الجزائريون بامكانهم الحصول على التأشيرة لحظة وصولهم الى المطار.

وأقامت حكومة أثيوبيا، الجمعة، احتفالا في مقر الأتحاد الأفريقي بمناسبة بدء منح التأشيرة لجميع الدول الأفارقة لدى وصولهم إلى مطار بولي الدولي، وقد تم تكريم الحدث من قبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، تيوولد جيبريماريام ومسؤولين حكوميين آخرين والسلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال هيروت إن حكومة إثيوبيا تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قررت لتقديم تأشيرة للمواطنين الأفارقة بهدف تحقيق رؤية “آباؤنا المؤسسون” لرؤية سلمية ومتكاملة أفريقيا، حيث العقول والأفكار وأسواق مفتوحة أمام التجارة بالأضافة الى حرية حركة الناس وتحقيق أجندة التكامل لدينا، واضافت وزيرة الدولة ان قرار اثيوبيا بمنح تأشيرات الدخول لجميع مواطني الدول الأفريقية يأتي انطلاقا من رؤية الحكومة والتزامها بدعم أجندة التكامل الأفريقي، مؤكدة أن بلادها ستقوم بدورها في تعزيز التكامل والازدهار المشترك للدول الأفريقية.