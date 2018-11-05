نصائح طبية للتعامل مع نوبات الربو

قد تكون نوبات الربو قاتلة بالنسبة لمن يعاني من هذا المرض التنفسي، مما يجعل من معرفة كيفية التعامل مع هذه الهجمات أمرا بالغ الأهمية.

وبحسب الأخصائية في مركز الحساسية والربو والمناعة في ألاسكا، ميلندا راثكوبف، فإن أعراض نوبات الربو المفاجئة تتضمن صعوبة بالغة في التنفس والسعال وتزايد المخاط والإحساس بضغط في منطقة الصدر، وحتى صعوبة في الكلام، وتحول لون الشفاه والأصابع إلى الأزرق بسبب نقص الأوكسجين.

ومن الأسباب المحفزة للربو التحسسي، انتشار حبوب اللقاح في الجو بمواسم معينة، والعفن والغبار، والشعر المتطاير من الحيوانات كالقطط، كما تزيد التهابات الجهاز التنفسي من مخاطر الإصابة بنوبات الربو. وتفاقم أيضا رائحة السجائر والعطور، والضغط النفسي، والهواء البارد، وممارسة التمرينات الرياضية القوية، من أعراض الربو.

ويقدم موقع "هيلث" الطبي مجموعة من النصائح المبنية على آراء أخصائيين وأطباء، للتعامل مع الربو ونوباته:

- إذا كنت تعرف محفزات نوبة الربو لديك، فابتعد عنها على الفور. فإذا دخلت مثلا إلى منزل فيه قطة وشعرت بضيق في التنفس، فاخرج بسرعة، أو غطي فمك بوشاح.

- عليك معرفة الإجراءات الواجب اتباعها عند معاناتك لنوبة ربو بناء على نصائح الطبيب الخاص بك، واحرص دائما على حمل الدواء الموصوف لك لهذا الغرض.

- احرص على حمل جهاز المساعدة على الاستنشاق الخاص بك دائما حتى ولو لم تكن تعاني من نوبة ربو، وذلك نظرا لأهمية مثل هذه البخاخات في توسعة الشعب الهوائية بسرعة.

- حاول الهدوء قدر المستطاع، وتنفس ببطء خلال النوبة، ففزعك سيزيد الأمر سوءا، ولن يفيد في علاج حالتك.

- احصل على المساعدة الطبية عندما تشعر بأن حالتك سيئة وتتطلب عناية طبية، فالمريض الذي يعاني الربو يكون أقدر شخص على تحديد وضعه. جرب البخاخ مرة وكرر الأمر، وفي حال عدم جدوى ذلك، فلا مناص من طلب المساعدة الطبية العاجلة.