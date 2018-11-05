زمالي: مليون و138 ألف طالب عمل على مستوى “لانام”

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن هنالك طلبات كثيرة من أجل الحصول على عمل على مستوى وكالات التشغيل.

مشيرا خلال إستضافته في فروم الإذاعة، أنه تم إعطاء تعليمات مع مسؤولي وكالات دعم الشباب من أجل العمل مع المسؤولين.

من أجل إحصاء قدرات كل منطقة، مضيفا أن الوزارة تراهن على الشباب من أجل الولوج إلى خلق المؤسسات المصغرة لمحاربة البطالة.

مضيفا أنه تم تسجيل مليون و138 ألف طالب عمل على مستوى وكالات التشغيل “لانام” وهناك فارق بـ 200 ألف فقط عن نسبة البطالة.

مؤكدا أن عدم التصريح بالعمال وراء إرتفاع نسبة البطالة في الجزائر.