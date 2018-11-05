لا تأشيرة لدخول الجزائر وروسيا لأصحاب الجوازات الدبلوماسية

اتفقت الجزائر وروسيا، على إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وقالتا إن ذلك نابع من “الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة”.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على أنه يجوز لرعايا دولة أحد الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، غير المعتمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة دخول، لمدة لا تزيد عن 90 يوما، ابتداء من تاريخ الحصول وذلك طيلة فترة 180 يوم.

ويمكن وفقا للاتفاقية، لرعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، المدعوين لممارسة وظائفهم في بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية أو ممثليات دولته لدى منظمات دولية في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة طيلة كامل فترة مهمته.