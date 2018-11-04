مبولحي يتعافى ويشرع في الركض على انفراد

في عز نحس الاصابات الذي يلاحق لاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة الطوغو...

زف نادي الاتفاق السعودي أنباء سارة بشأن الحالة الصحية لحارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي الذي شرع في الركض على انفراد بعد انتهاء فترة علاجه، وهو ما يعزز من فرص تواجده في التربص القادم لـ"الخضر" ويريح الناخب الوطني جمال بلماضي.

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