رئيس الجمهورية يصادق على اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرة بين الجزائر وروسيا

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 أكتوبر 2018 ، يتضمن التصديق على اتفاقية الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة بين الجزائر وروسيا ، ويتعلق الأمر بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمكلّفين بمهمة، والتي تم توقيعها بموسكو في 19 فيفري 2018.

وتنصّ الاتفاقية التي تم نشر بنودها على الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 62) ، على أن يسمح لرعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ، أو جوازات لمهمة ، غير المعتمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه دون تأشيرة دخول لمدة لا تزيد عن 90 يوما ابتداء من تاريخ الوصول، وذلك طيلة فترة مائة وثمانين 180 يوما.

وتطبق التنظيمات المتعلقة بالدخول والخروج والعبور والإقامة المنصوص عليها ، على أزواج الأشخاص المشار إليهم ، وكذا على أطفالهم ( القاصرين ) وأبنائهم الراشدين العاجزين عن العمل، ويمكن لرعايا دولة أحد الطرفين الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر وعبورة أو الخروج منه ، عبر كل المراكز الحدودية المخصصة للنقل الدولي.