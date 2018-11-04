مانشستر سيتي يقصف ساوثهامبتون بخماسية

فاز مانشستر سيتي على فريق ساوثهامبتون بخماسية كاملة مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز....

وبدأ السيتي المباراة بقوة، حيث سجل ويسلي هوديت (هدف ضد مرماه) في الدقيقة 6. وفي الدقيقة 16، أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني لصالح فريقه. وفي الدقيقة 20، أضاف دافيد سيلفا الهدف الثالث. وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، ترجما داني إنجز لهدف أول لصالح ساوثهامبتون.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، ليضيف نفس اللاعب الهدف الخامس في الدقيقة 67، قبل أن يختتم ليروي ساني مهرجان التسجيل بهدف سادس في الدقائق الأخيرة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الأولى، بفارق نقطتين عن ليفربول.