بالفيديو.. نابولي يُرشح هدف أوناس لجائزة الأفضل في شهر أكتوبر

رشح فريق نابولي الإيطالي الهدف الذي سجله النجم الدولي الجزائري آدم أوناس في مرمى ساسولو لجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر.

ونشر أمسية اليوم الأحد الحساب الرسمي لنابولي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الأهداف المرشحة للتتويج بالجائزة.

ويُنافس هدف آوناس كل من هدف لورينزو إنسيني وكذا هدف فابيان وهدف روغ وهدف النجم الدولي البلجيكي “دريس مارتينز”.

ومنح حساب البارتينوباي الحرية لجمهوره من أجل التصويت وإختيار الهدف المفضل لديهم خلال الشهر الماضي.