محامي عبدو سمّار يرفع دعوى قضائية ضد مدير قناة النهار أنيس رحماني

رفع محامي دفاع الصحفي عبدو سمار، دعوى قضائية ضد أنيس رحماني مدير قناة النهار، بتهمة “التشهير الاعلامي والقذف”، وفقا لما نشره موقع ” algeriepart”.

ويتواجد عبدو سمار حاليا قيد الحبس الاحتياطي بتهم “التشهير والتهديد وانتهاك الخصوصية”، وقال المصدر ان المدعين هم أنيس رحماني مدير قناة النهار ، ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ.

وجاء في الموقع algeriepart الذي يديره عبدو سمار “بثت القناة التلفزيونية النهار، يوم الخميس 25 اكتوبر، معلومات تشهيرية مضللة ضد عبده سمّار ومروان بودياب بتورطهم، دون أي دليل ، في جرائم أكثر خطورة ، وهي أن يكونا جزء من شبكة من المحتالين ومغنين يبتزون الأموال ويهربونها إلى الخارج”.

وحسب نفس المصدر، فإن “قناة النهار لم تتردد في بث صور تبين المتهمين مقيدي الايدي في المحكمة أو عندما يتم نقلهم إلى السجن “و” ذهب أبعد من ذلك بنشر عناصر من التحقيق يفترض أنها سرية حتى مثول المتهمين الاثنين يوم 8 نوفمبر ، بتخريب سمعتها وانتهاك مبدأ قرينة البراءة”.