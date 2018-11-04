الجزائر البلد العاشر الذي به أكبر مساحة برية غير مستغلة في العالم

تم تصنيف الجزائر في المرتبة العاشرة عالميا، من حيث نسبة المساحات البرية غير المستغلة، وذلك في دراسة نشرت يوم 31 أكتوبر في مجلة نيتشر العلمية.

وتحدد الدراسة التي تستند على بيانات تم تحليلها بين عامي 2016 و 2017 ، المناطق البرية بأنها المناطق “الخالية من الضغط البشري”، ولقياس هذه “الضغوط” ، استخدم العلماء 8 معايير، منها الكثافة السكانية، ونسبة الأراضي المزروعة والمخصصة للرعي ، وشبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية.

وفقا لهذه المعايير ، فإن الدولة التي تحتوي على أكبر مساحة من البرية غير المتسغلة في العالم، هي روسيا ، تتبعها كندا وأستراليا والولايات المتحدة والبرازيل، حيث تحتل هذه الدول الخمسة لوحدها أكثر من 70 بالمئة من المناطق البرية في العالم.

وبالنسبة للجزائر، فإنها تحتل المرتبة العاشرة في العالم، بسبب امتدادها على جزء كبير من الصحراء ، وهي واحدة من آخر خمس مناطق برية متبقية.

المناطق المهددة

بين عامي 1993 و 2009 ، فقدت البرية أكثر من 3.3 مليون كيلومتر مربع مثل الهند، حيث تحولت إلى مستوطنات بشرية وزراعة اضافة الى استغلالها في التعدين وضغوط أخرى.