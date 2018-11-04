يوسفي غدا في اليابان لتباحث سُبل تعزيز صناعة السيارات ولواحقها

سيتباحث وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، سُبل تعزيز التعاون مع مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين يابانيين، خلال زيارته المرتقبة غدا إلى اليابان.

وحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أنّ يوسف يوسفي، سيقوم بزيارة عمل إلى اليابان، غدا الاثنين، على رأس وفد هام من إطارات بالوزارة، إلى جانب عدد من مسيري المؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف البيان، أن فحوى النقاش سيكون حول سبل التعاون بين البلدين في مجالات صناعة السيارات ولواحقها، الصناعات الكيميائية والمنجمية وكذا مجال الإلكترونيك والرقمنة.