حسام عوار يسجل هدفاً رائعاً في الدوري الفرنسي

نجح النجم صاحب الأصول الجزائرية، حسام عوار في تسجيل هدف رائع في مواجهة فريقه ليون ضد ضيفه بوردو لحساب الجولة الثانية عشرة، من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب “بارك أولمبيك ليون”.

ونجحت ثنائية نبيل فقير وزميله عوار في صنع هذا الهدف المميز، بعد أن تسلم مسجل الهدف كرة عرضية متقنة من زميله ذي الأصول الجزائرية أيضاً نبيل فقير، نجح في إيداعها الشباك عند آخر دقائق الحصة الأولى، واضعاً فريقه في المقدمة بعد تعادل امتد لخمس وأربعين دقيقة.

وأثار هذا الهدف حماس الجماهير الحاضرة للقاء، الذي يعتبر إحدى قمم الكرة الفرنسية، لما يحمله الفريقان من تاريخ كبير، كذلك تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هدف عوار، مشيدة به وبطريقة التسجيل وصناعة الهدف.

ويعتبر النجم جزائري الأصل حسام عوار أحد نجوم المسابقة الفرنسية خلال الموسم الحالي، بعد المستويات المميزة والكبيرة التي يقدمها رفقة فريقه ليون، على مستوى مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل اللاعب مطمعاً للعديد من الأندية الكبيرة في مختلف الدوريات العالمية.