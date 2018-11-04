بولنوار : ستنخفض أسعار الخضر والفواكه بداية من الأسبوع المقبل

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار،أنّ أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بداية من الأسبوع المقبل،تزامنا مع موسم الجني.

وأرجع بولنوار في اتصال مع “قناة النهار”، سبب ارتفاع الأسعار لقلة العرض، وارتفاع الطلب خاصة من طرف المدارس والجامعات والمطاعم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

مضيفا أنّ هذه الفترة انتقالية فيما يتعلق الأسعار ،بحيث تقل محاصيل موسم الصيف لتحل محلها محاصيل موسم الشتاء.

ونقص الأسواق الجوارية هو سبب آخر يقول – المتحدث – لارتفاع الأسعار قائلا:” أننا نحتاج إلى 500 سوق جوارية إضافية “.

وطّمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، المواطنين أنّ الأسعار ستعرف انخفاضا تزامنا مع دخول موسم الجني خاصة في الولايات الجنوبية ( بسكرة ،الوادي،أدرار).

وبالنسبة لارتفاع أسعار البقوليات، قال المتحدث إنّ الإنتاج لايغطي الطلب الوطني، مما أحدث خلل مابين العرض والطلب .