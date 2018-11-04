كشف فوائد جديدة للقهوة الساخنة

كشف علماء من جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا الأمريكية أن القهوة تشبع خلايا الجسم بالأكسجين وتساعد على تعافي مرتشفيها.

ووفقا لموقع nature فقد تمكن العلماء- نتيجة لدراسة علمية- من معرفة أن القهوة الأكثر فائدة هي التي يتم سكب الماء المغلي على حبات القهوة المطحونة وشربها خلال خمس إلى عشر دقائق. حيث تحقق هذه الطريقة المستوى المثالي للحموضة.

ويؤدي إشباع الدم بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الدقيقة التي يتم الحصول عليها من القهوة ، إلى تقليل إلتهاب الأنسجة وتعزز القلب والأوعية الدموية.

وأشار العلماء إلى أن القهوة الباردة والتي أصبحت مشهورة الآن تحت مسمى " Cold brew coffee" تكون أقل فائدة على الجسم من القهوة الساخنة المتعارف عليها.