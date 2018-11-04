مقري: “مستعدون لدعم أي مرشح باستثناء العهدة الخامسة والتوريث”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الزاق مقري، إن حمس تدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني يتم الاتفاق بشأنه باستثناء العهدة الخامسة، أو التوريث، أو في حالة وجود مرشح فاسد.

وكتب مقري على صفحته الرسمية على تويتر “التوافقالوطني: نحن مستعدون لدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني باستثناء: العهدة الخامسة، التوريث، مرشح فاسد”.

وإلى حد الساعة لم تفصل بعد حركة مجتمع السلم في قضية رئاسيات 2019، بين المشاركة بمرشح أو دعم آخر أو المقاطعة.