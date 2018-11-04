أليانس للتأمينات تطلق منتوجا جديدا لتأمين السيارات “أوتو قيس قيس” للميزانيات المصغرة

الشراقة، 4 نوفمبر2018. أليانس للتأمينات، شركة تأمين مبدعة بامتياز تستمع دوما لاحتياجات السوق و تستبق للاستجابة لها بعرض منتوجات حصرية و مختلفة و ناجعة. فبعد اطلاق حصريا منتوج “أوتو تونيزان” في شهر جويلية المنصرم، يبدع المؤمن المفضل لدى الجزائريين مجددا بعرضه الجديد المتمثل في منتوجه الحصري لتأمين السيارات “أوتو قيس قيس” للميزانيات المصغرة.

مصمم خصيصا للسيارات الخفيفة، أوتو قيس قيس هو تأمين يسمح لذوي الميزانيات المصغرة بتأمين سياراتهم بكل أريحية حسب إمكانياتهم، و ذلك لمدة تتراوح ما بين 15 و 75 يوم.

أوتو قيس قيس يشمل التأمين على المسؤولية المدنية، ضرر الاصطدام بقيمة 5000 دج، الدفاع و الطعن الى جانب خدمة المساعدة بصيغة “سير مهني”.

لمرافقة اطلاق أوتو قيس قيس قامت أليانس للتأمينات بالاعتماد على وسائل هامة و ذلك بإطلاق حملة اشهارية على علي أثير موجات الإذاعة الوطنية (1، 2، 3، جيل آف آم)، مواقع التواصل الاجتماعي، الموقع الرسمي للشركة و كذا على مستوى كل الشبكة التجارية الذي يضم 261 وكالة موزعة على جل التراب الوطني، و هي في الخدمة كل أيام الاسبوع من 8سا30 إلى 17سا ، ما عدا الجمعة.

للتذكير، أليانس للتأمينات و من خلال أ.ت.أ، فرعها المخصص لخدمة المساعدة، تبقى في الاستماع لزبائنها 7 أيام على 7 و 24 سا على 24 ، للاستفسار على هذا المنتوج الجديد.

بهذا المنتوج الجديد، تؤكد أليانس للتأمينات على إرادتها في الاحتفاظ بمكانتها كالمؤمن المفضل لدى الجزائريين، و ذلك بتصميم و تسويق أفضل العروض وأنجع الخدمات.مديرية التسويق و الاتصال