ســـعـــر الـــدجــــاج يــقــفــــز إلى 400 ديـــنـــــار للكلـــــغ

تخوّف المربّين من تكبد خسائر في فصل الشتاء أدى إلى التهاب الأسعار

البطاطا بـ100 دينار والبصل بـ 70 دينارا والخس بـ150 دينار

بولنوار: «ارتفاع الأسعار راجع إلى عدم وجود استقرار في التموين»

عرفت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا قياسيا في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية ، وصلت إلى 400 دينار للكلغ الواحد، بعدما كانت قد استقرت قبل أقل من أسبوعين في حدود 230 دينار، في حين سجلت أسعار الخضر والفواكه هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، حيث تعدى سعر الكلغ من البطاطا 100 دينار.قفز سعر اللحوم البيضاء إلى مستويات قياسية في أسواق التجزئة، بعدما كان سعرها قد انخفض بشكل كبير، أين وصل إلى 230 دينار للكلغ من لحم الدجاج خلال الشهر الماضي، لكنها -حسب تصريح عدد من التجار في أسواق العاصمة لـ«النهار»- فإن سعر الدجاج سجل ارتفاعا مع بداية الشهر الجاري، بسبب نقص المادة لدى المربين، حيث توقعوا استمرار ارتفاعها خلال فصل البرودة بسبب الطلب الكبير عليها.

وخلال جولة قامت بها «النهار» في بعض أسواق التجزئة بالعاصمة، لوحظ ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل محسوس، حيث وصل سعر الكلغ الواحد من اللحم في بعض المحلات إلى 2000 دينار، بالرغم من توفرها بكميات كبيرة في الأسواق.

وبالرغم من أن العديد من الخضر والفواكه موسمية، إلا أن أسعارها قفزت إلى مستويات كبيرة، خصوصا الفواكه، حيث يتراوح سعر البطاطا ما بين 80 و100 دينار للكلغ، في حين امتعض المواطنون من الأسعار التي أضحت تميز سوق المواد الغذائية.

والتي لم تتراجع منذ بداية السنة، بالرغم من توفر الخضر والفواكه الموسمية في سوق الجملة بالكمية التي تساعد على خفض الأسعار، إلا أن الواقع الذي لمسناه يقول العكس، باعتبار أن أسعار الخضر لا تقل عن 100 دينار على غرار «الكوسة» التي يصل سعرها إلى 150 دينار ونفس السعر بالنسبة للجزر، فيما يصل سعر الفلفل إلى 130 دينار، البصل 70 دينارا، اللفت 100 دينار والخس بـ150 دينار.

وبالنسبة للفواكه، فقد وصل سعر الموز إلى 450 دينار، التفاح المنتج وطنيا 400 دينار، بينما سجلت أسعار الفواكه الموسمية ارتفاعا، على غرار العنب والرمان، إلا أن سعرهما ترواحت مابين 150 و250 دينار للكلغ الواحد، أما البرتقال الذي بدأ يدخل إلى الأسواق بكميات كبيرة فاستقر سعره في حدود 300 دينار للكلغ.