براهيمي رفقة نجوم عالميين في التشكيلة المثالية لـ”الأحرار”

اختارت شبكة ” bleacherreport” العالمية الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية للصفقات الحرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء إلى جانب نجم بورتو، عدة نجوم عالميين، على غرار ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

والبرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي، وأدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان، وأنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.

يذكر أن براهيمي رفض تجديد عقده مع “الدراغاو”، وأضحى محل إهتمام عدة أندية أوروبية على غرار لاتسيو الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.