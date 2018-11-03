فيضانات وحركة مرور مختنقة بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو+صور)

تتهاطل أمطار غزيرة على عدد من ولايات الجزائر، أدت إلى تراكم المياه في الطرقات، وصعبت من حركة المرور، كما تظهره الصورة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي ولاية بومرداس، أقدم سكان شاليهات “لوناكو” على غلق الطريق الوطني رقم 5 بسبب الفيضانات، حيث يتم إعادة توجيه حركة المرور إلى قورصو للوصول إلى الوطني رقم 5 عبر بن رحمون.وفي مدينة الناصرية ببومرداس، حولت مياه الامطار الغزيرة الأحياء الى برك مائية، وأجبرت المواطنين على إخلاء الطرقات وتوقف المتاجر.وعن التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية خلال 48 ساعة الماضية، أكد ملازم أول زهير بن أمزال، أنه تم تسجيل خطر انهيار بناية قديمة مصنفة حمراء ببوزريعة بأعالي الجزائر العاصمة، وأيضا خطر انهيار بناء فوضوية، إضافة الى ركود المياه بنفق سوق الفلاح بباب الزوار، حيث تتواصل عملية نزع المياه.