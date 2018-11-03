هذه هي فوائد الزعتر على صحة الإنسان

يعتبر “الزعتر” من بين الأعشاب المنتشرة في دول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في الجزائر ، وهو موجود على أنواع مختلفة.

وقد عرفت هذه النبتة في القدم، باستعمالات متعددة ومختلفة، فقد ألفها الفراعنة في تحنيط الملوك والأموات من عامة الناس، إضافة إلى بخور لدى الفنقيين واليونانيين.

الزعتر كنبتة لها رائحة قوية وطعم حار، ولها عديد الإستعمالات والإستخدامات طوال العام، وبخاصة في فصل الشتاء.

فمن الفوائد المعروفة للزعتر، فهو كشراب يساعد على الهضم وإمتصاص المواد الدهنية ويعالج المسالك البولية.

كما أنه له فوائد نذكر منها: إدرار البول وتنقية الشعب والقصبات الهوائية وعسر التنفس والسعال، كما أنه مفيد جدا في علاج السعال الديكي وأمراض الربو.

يساعد الزعتر على خفض الكميات الكبرى من الكولسترول، وطرد الغازات السامة من المعدة، كما أنه يعمل على القضاء الفطريات والطفيليات.

وينصح الأطباء المختصون في الطب البديل من أن تناول الزعتر الممزوج مع “العسل” في علاج إلتهابات الحلق ومساعدة الجسم على التعرق.

كما أن للزعتر استعمالات أخرى خارج هذا المجال، فهو يستخدم في صناعة العطور، ومستحضرات التجميل والصابون وصناعة مزيلات العرق.