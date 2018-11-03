رافيينيا يعتذر للعرب بسبب "الهالوين"

قدم البرازيلي رافينيا، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، الاعتذار عن الإساءة التي تسبب فيها خلال ارتدائه أحد الأزياء التنكرية قبل يومين احتفالا بـ”الهالوين”، وأثار جدلا كبيرا وانتقادات الجماهير.

وكتب رافينيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الهالوين احتفال مرعب، ويستخدم فيه التنكر المبالغ فيه، ولم أكن أقصد إغضاب أحد أو إيذاء مشاعره بتنكري”.

وظهر رافينيا في صورة متنكرا في زي عربي، وممسكا بلفافة بدت كما لو كانت قنبلة ووضح تحت الصورة كلمة تحذير، لتشهد هذه الصورة انتقادات واسعة من الجماهير.