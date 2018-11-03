عملاق الصناعة الإلكترونية ” LG “ يستضيف وفد من الصحافة الجزائرية بكوريا الجنوبية

قامت شركة LG Electronics العالمية بدعوة وفد إعلامي جزائري إلى مقراتها ومصانعها بكوريا الجنوبية وهذا ؛ من 5 إلى 9 نوفمبر 2018.

وتأتي هذه الرحلة التكنولوجية والسياحية السنوية "جولة الصحافة “أل.جي” LG PRESS tour لتعزيز الشراكة القوية بين مختلف وسائل الإعلام العالمية والشركة الكورية



من جانبها، ستشارك الجزائر ككل عام بوفد متكون من أربعة عشر (14) صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية



وستركز هذه الطبعة لجولة أل جي " على اكتشاف مختلف الصناعات الرائدة للشركة العالمية إل جي والحلول المنزلية الذكية وأجهزة تكييف الهواء".

"كما ستتيح هذه الفرصة للصحفيين الجزائريين المشاركة في نقل أخر التطورات في المجال الإلكتروني تحت شعار"الابتكار من أجل حياة أفضل" في خدمة راحة ورفاهية مستخدميها ؛ وهذا من خلال سلسلة من الأنشطة الإعلامية الحصرية بما في ذلك مقابلات فردية مع فريق إدارة إل جي و الجولات المصحوبة بمرشدين إلى المرافق وصالات العرض التابعة للشركة LG العالمية



وتعليقا على الإنطلاق القريب للوفد الجزائري نحو كوريا الجنوبية أكد السيد مصطفى محمدي مدير العلامة التجارية لشركة LG Electronics بالجزائر توطيد الشراكة الكورية الجزائرية لشركة LG و ذلك بالمشاركة في الخرجات الإعلامية المتعددة.

"تتواجد وسائل الاعلام في صلب الاستراتيجية العالمية للتواصل بين الشركات المنتجة للالكترونيات LG و مستخدميها ،فهي رافعة حقيقية للنجاح وقناة إرسال موثوقة وشفافة"

وأضاف : "ولهذا فإن جولة إل جي الصحفية ستشمل جزءًا سياحيًا حصريًا. "



فعلا ، فإن هذه الرحلة الصحفية تتناسب تمامًا مع الرؤية الثقافية التي تتبناها إل جي من خلال التخطيط لبرنامج ثري يهدف إلى اكتشاف اخر التطورات التكنولوجية الكورية وتبادل الخبرات مع الزوار ،في بلد رائد في العالم من حيث التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية.