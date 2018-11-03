اختفاء جزيرة يابانية دون أن يلاحظ أحد يغير خريطة البلاد

اختفت جزيرة يابانية، واقعة قبالة الساحل الشمالي للبلاد، م دون أن يلاحظ أي أحد ذلك.

وباشر خفر السواحل الياباني، في البحث عن الجزيرة المختفية حيث تسبب ذلك في تغير خارطة اليابان.

ويرى بعض الباحثون في اليابان، أن الجزيرة اختفت تحت المياه الباردة لبحار “أوخوستك” بين الطرف الشمالي لمنطقة “هوكايدو” اليابانية وروسيا.

ولم يلاحظ أحد اختفاء الجزيرة التي تبعد عن قرية “ساروفوتسو” بحوالي نصف كيلومتر فقط.

وكان أحد الباحثين اليابانيين قد دق ناقوس الخطر بعد زيارته القرية المجاورة للجزيرة المفقودة، وأخبر السلطات أنه لم يكن قادرا على تحديد موقع جزيرة “إيسانبي هاناكيتاكوجيما”.

وتعتبر جزيرة “إيسانبي هاناكيتاكوجيما” هي واحدة من 158 جزيرة يابانية غير مأهولة، قامت الحكومة اليابانية بتسجيلها منذ 4 أعوام.