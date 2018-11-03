رالي الجزائر الدولي : انطلاق المرحلة الثانية على مسافة 92 كلم

انطلقت صباح السبت بتيميمون المرحلة الثانية لرالي الجزائر الدولي في طبعته الرابعة وهو عبارة عن حلقة على مسافة 92 كلم.

وعلى عكس المرحلة الاولى بين بريزينة و تيميمون ( 205 كلم محتسبة تقنيا) والتي جرت في مسلك صحراوي في المتناول فإن المتنافسين سيخوضون سباقا عسيرا في محيط كثباني يتوسطه عرق كبير تعود

الغلبة فيه لصاحب المهارة في السياقة المتأنية وليس للسائق أكثر سرعة.

و تتضمن المرحلة الثانية حلقتين الأولى ستكون نحو منطقة أولاد سعيد بإقليم ذات المقاطعة الإدارية أما الحلقة الثانية ستكون باتجاه عاصمة الولاية أدرار ليتنقل بعدها المتسابقون نحو المقاطعة الإدارية المنيعة بولاية غرداية التي تشكل نهاية المرحلة الثانية و بداية المرحلة الثالثة حسب المنظمين.

وبخصوص نتائج المرحلة الاولى فقد رفض المنظمون الاعلان عنها بسبب عدم حصولهم على نتائج جهاز المراقبة (ستيلا جي بي اس) والذي يسمح باكتشاف الاخطاء التقنية للمتنافسين.

و يشارك في رالي الجزائر الدولي الذي خصصت طبعته لتخليد روح رئيس الاتحادية الجزائريةللرياضات الميكانيكية الراحل شهاب بهلول متسابقون في مختلف أصناف

الرياضات الميكانيكية يمثلون دول ليبيا ( 7 مشاركين ) و ايطاليا ( 23 مشارك ) و البرتغال ( 8 مشاركين) و فرنسا ( 17 مشاركا) و تركيا ( 02 مشاركين ) و مشارك واحد من اسبانيا و بريطانيا (4 مشاركين) إلى جانب 129 مشارك من الجزائر البلد المستضيف لهذه الفعالية الرياضية.