السفير الأمريكي بالجزائر يستعرض نشاطاته خلال زيارته لباتنة

قام الأسبوع الماضي السفير الأمريكي بالجزائر جون ب. ديروشر بزيارة عاصمة الأوراس باتنة، حيث أجرى محادثات مع مسؤوليها.

وحسب ما أورده على تويتر، اليوم، فقد تحادث مع والي باتنة عبد الخالق صيودة، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوراس، حول تعزيز سبل التعاون.

وزار مشروع مركب جنرال إلكتريك الجزائر للتوربينات بعين ياقوت، مركز مكافحة السرطان، المسجد القطب والمؤسسة الأوراسية للعلوم والفنون والثقافة.

كما زار السفير الأمريكي بالجزائر، وحرمه كارين روز جوهرتي الولاية، تيمقاد وغوفي.