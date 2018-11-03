أمطار رعدية على عدة ولايات

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على الولايات الشمالية للوطن.

وذكرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، المدية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة و الجزائرالعاصمة.

وإلى جانب هذه الولايات توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقطا للأمطار على ولايات بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، ميلة، سوق أهراس وقالمة،

وأوضحت النشرية الخاصة، أن الأمطار مرتقبة ابتداء من صبيحة اليوم إلى غاية الثالثة بعد الزوال، على الولايات الوسطى. أما الولايات الشرقية فستشهد أمطارا غزيرة ابتداء من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.