بالصور.. إنطلاق قافلة المدينة الخضراء من برج بوعريريج

تحت شعار “لنغرس الحياة ” أطلقت صبيحة اليوم السبت، وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي “قافلة تحسيسية” ستجوب جل ولايات الوطن تحقيقا لأهداف جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء التي سلمت يوم 25 أكتوبر 2018.

حيث ستواصل محطاتها إلى غاية 21 مارس 2019 المصادف لليوم الدولي للغابات، و عرفت القافلة مشاركة بعضا من الفنانين، الإعلاميين والرياضيين وكذا مشاركة جميع مؤسسات القطاع والمجتمع المدني.

و ستشمل القافلة عدة نشاطات منها عمليات تشجير في الأحياء السكنية في مختلف المرافق العامة والمؤسسات التربوية والصحية وغيرها.

حملات تنظيف في مختلف الأماكن العامة والسكنية، و نشاطات تحسيسية وعلمية وأخرى رياضية وترفيهية.