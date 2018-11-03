مراسلون بلا حدود تنتقد طريقة المعالجة الاعلامية لاعتقال الصحفيين

دعت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم السبت 3 نوفمبر، الى “احترام كرامة وقرينة البراءة” للصحفيين عبدو سمار، مروان بوضيف وعدلان ملاح، بعد أن تم وضعهم قيد الحبس الاحتياطي بتهم التشهير.

وقالت المنظمة إنه “منذ إلقاء القبض عليهم، قامت قناة النهار تي في، المملوكة لأنيس رحماني وهو واحد من الذين قدموا شكوى ضد الصحفيين الثلاثة، ببث صور مرارا وتكرارا تظهرهم مكبلي اليدين في المحكمة أو عند نقله إلى السجن، كما تم نشر عن قصد عناصر التحقيق الأولي، التي يفترض أن تظل سرية حتى تقديمها إلى المدعي العام”.

واعتبرت المنظمى أن معالجة وسائل الإعلام لهذه القضية من قبل قناة النهار تتعارض مع المادة 56 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، معتبرة أن هذه الممارسات تدين بفعالية عبدو سمّار، ومروان بوضياف ، وعدلان ملاح، مؤكدة أنه يمكن أن يكون لها تأثير خطير على مجريات المحاكمة، داعية السلطات الى ضمان محاكمة عادلة لهم.