الجزائري رياض محرز مرشح لأحسن لاعب وصاحب أفضل هدف في انجلترا

رشح مانشستر سيتي الهدف الذي سجله رياض محرز ضد فريق بيرنلي قبل أيام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي فيديو “تويتر” الأهداف المرشحة للتتويج بجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر.

ويُنافس هدف محرز العالمي ضد بيرنلي هدف بيرناردو سيلفا ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وكذا هدفي لاعبتي الفريق النسوي “واير” و”ستانوي”.

وسيمنح الحساب الرسمي للسيتي الفرصة لجماهيره من أجل إختيار الهدف الذي يرونه الأجمل خلال شهر أكتوبر.

كما تم ترشيح محرز لأن يكون أفضل لاعب في شهر اكتوبر، حيث يتنافس مع كل من الإسباني ديفيد سيلفا والفرنسي آيميريك لابورت، حيث تألق نجم المنتخب الوطني بشكل لافت خلال الشهر المنقضي وخاض 4 مباريات على التوالي كأساسي أمام ليفربول، بيرنلي، شاختار دونيتسك وتوتنهام.