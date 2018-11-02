هدف محرز مُرشح لجائزة في "البريمرليغ" وهذا هو رابط التصويت

وقع رياض محرز هدفا جميلا من تسديدة من خارج منطقة العمليات في مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام بيرنلي قبل أيام...

وهو الهدف الذي تم ترشيحه للظفر بجائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الفارط، حيث سيتنافس الدولي الجزائري مع لاعبين آخرين سجلوا أهدافا جميلة بدورهم، على غرار الغابوني بيار إيمريك أوباميونغ نجم أرسنال، الفرنسي أنطوني مارسيال، الألماني أندري شورله وغيرهم.

وهذا هو رابط التصويت لأجل اختيار أجمل هدف في "البريمرليغ" عن شهر أكتوبر:

https://carlingtap.carling.com/goal-of-the-month/2018-10