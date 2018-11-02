مستشار أردوغان: لا حاجة للبحث عن جثة خاشقجي لأنها أذيبت

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، إلى أنه لا حاجة للبحث عن جثة الصحفي المقتول، إذ لم يعد لها وجود لأنها أذيبت باستخدام مادة حمضية.

وقال أقطاي، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، إن الهدف من تقطيع الجثة لم يكن لدفنها، بل لزيادة تسهيل عملية الإذابة، بهدف عدم ترك أي أثر لها، وما يدعم ذلك أنهم لم يجيبوا عن أسئلة المدعي العام بشأن مكان اختفاء الجثة، مضيفا: “كان هذا هو الحل الأمثل بالنسبة لهم”.

يأتي هذا التصريح بعد أن قال مسؤول تركي لصحيفة “واشنطن بوست”، التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إن السلطات التركية تحقق في فرضية أن تكون الجثة تم تذويبها بالأحماض داخل القنصلية أو في مقر إقامة القنصل الذي يقع قربها، زاعما العثور على “أدلة بيولوجيّة” تشير إلى ذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوفر للولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.