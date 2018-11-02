فيغولي إحتياطي وبن زية أساسي في داربي تركيا الكبير

سيُشارك النجم الدولي الجزائري ياسين بن زية في التشكيلة الأساسية لفريقه “فنربخشة” التركي التي ستخوض داربي تركيا الكبير سهرة اليوم الجمعة.

ضد فريق غلطة سراي الذي فضل مُدربه “فاتح تيريم” إبقاء لاعب الخضر سفيان فيغولي في دكة البدلاء بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

وللتذكير فإن إسلام سليماني يغيب عن هذا الداربي بسبب العقوبة بعد تلقيه بطاقة حمراء في الجولة الماضية من الدوري التركي الممتاز.