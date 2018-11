محرز مرشح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

رشح الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم هدف اللاعب الجزائري رياض محرز في مرمى بيرنلي لنيل جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس محرز كل من لاعب ليستر سيتي “ريكاردو بيريرا” الذي سجل هدفا رائعا في مرمى إفرتون، واللاعب “سيغوردسون” الذي ينشط في فريق إيفرتون، والذي سجل هو الآخر هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي.

بالإضافة إلى اللاعب “رامزي” اللذي يحمل قميص المدفعجية واللذي سجل هدفا جميلا في مرمى فولهام.

Well done @Mahrez22 on being nominated for the @premierleague Goal of the Month award! Vote here! #mancity https://t.co/dfPG8aojl5