تاهرات ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12

أختير الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، لاعب نادي لانس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من الليغ2 الفرنسية.

وصرح مهدي تهرات، يف هذا الخصوص: “بصفة عامة يمكنني القول أنني أقدم بداية موسم جيدة، والأمور تسير على نحو جيد في الفريق”.

وأضاف مدافع الخضر: “أتواجد رفقة مجموعة جيدة، أستمتع كثيرا رفقة زملائي،أتمنى أن يستمر الوضع على حاله لأطول فترة ممكنة”.

يذكر أن مهدي تهرات، تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه لانس، في الوقت البدل ضائع، خلال المباراة التي فاز بها نادي لوهافر، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الـ12، لليغ2 الفرنسية.