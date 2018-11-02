كندا تعلن عن حاجتها للمهاجرين

قال وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، إن كندا ستستقبل 40 ألف مهاجر إضافي بشكل سنوي، بدءا من العام المقبل وحتى عام 2021.

وأضاف الوزير أن العدد سيرتفع من 310 آلاف سنويا حاليا إلى 350 ألف مهاجر على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة للمهاجرين ضمن البرنامج الاقتصادي في جميع أنحاء كندا، التي تعاني نقصا في العمالة، في ظل ارتفاع معدلات العمال من كبار السن.

وأوضح الوزير أن خطة استقدام المهاجرين لسنوات متعددة تجعل كندا واحدا من بين المنافسين للغاية في السوق العالمية على جلب أفضل الخبرات والمهارات إلى الدولة.

وأكد على أن الحكومة الحالية تتخذ نهجا ملموسا في ما يتعلق بالهجرة، وتأخذ في الوقت نفسه بالاعتبار الحاجة إلى ضمان وصول الوافدين الجدد إلى أماكنهم المناسبة.

وجاء إعلان كندا عن هذه الأرقام، كجزء من خطة حكومية جديدة لرفع معدلات الهجرة في السنوات الثلاث القادمة الممتدة من 2019 حتى 2021.