أروع الأهداف العربية في تاريخ الليغا (فيديو)

مر الكثير من اللاعبين العرب بتجربة احترافية في الدوري الإسباني لكرة القدم، أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، لكن القليل منهم نجح في فرض نفسه وترك بصمته.

ونشر موقع رابطة "الليغا" عبر حسابه في تويتر، فيديو لأجمل وأروع الأهداف التي سجلها بعض اللاعبين العرب خلال تجربتهم الاحترافية في الدوري الإسبانيوضمت القائمة أهدافا للاعبين أمثال، المغربيان مصطفى حجي (المعتزل)، ويوسف العربي، والجزائريان سفيان فيغولي، وياسين إبراهيمي، إضافة إلى الدولي المصري المعتزل أحمد حسام "ميدو".