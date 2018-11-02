22 دولة تصادق على مبادرة جزائرية لإدماج أطفال مرضى التوحد

قام محمد بوشاري مختص في علم النفس، بمبادرة صادقت عليها 22 دولة، وذلك من أجل إدماج أطفال مرضى التوحد في المدارس العمومية.

وحسبما صرح به محمد بوشاري، خلال نزوله ضيفا بـ”قناة النهار”،اليوم الجمعة ،أنه قام بالبحث حول أطفال التوحد، وكانت النتيجة كبيرة ،حيث تم إدماجهم في المدارس العمومية مع أطفال عاديين.

مضيفا أنه قام بنشر فيديوهات هذه المبادرة عبر المواقع الالكترونية ، أين تلقى اتصالات من دول عربية وحتى أوروبية من أجل تطبيق هذا المنهج في بلدانها .

وكذا ارتأت البلدان العربية والدولية تدعيم هذا المشروع من أجل فتح فروع لها على مستوى كل البلدان .

وقال المتحدث أنهم ،قاموا بتجارب في لبنان وفتح فرع هناك ،كما جاء وفد من فرنسا من أجل عقد اتفاقية من أجل الحصول على هذا البرنامج للقيام بتسوية سلوك الطفل في فرنسا .

ولتدعيم المشروع على مستوى الوطني، كشف المختص النفساني،أنهم قاموا باتصال مع وزارة التضامن الوطني في شهر مارس، و اشترطت عليهم عقد اتفاقية مع الجمعيات.

غير أنه قام بإكمال المشروع لوحده وتمكن من فتح فروع على مستوى 48 ولاية عبر الوطن وعلى مستوى العديد من الدول العربية .