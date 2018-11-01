مؤسسات الإعلام العمومي تبث عبر "ألكوم سات-1"

مؤسسات الإعلام العمومي تبث عبر &quot;ألكوم سات-1&quot;

أعلنت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر عن الانطلاق الرسمي لبث القنوات التلفزية والإذاعية العمومية وكذا شريط وكالة الأنباء الجزائرية عبر القمر الصناعي الجزائري للاتصالات ألكوم سات-1 ابتداء من اليوم الفاتح نوفمبر 2018 .

وأضاف البيان المؤسسة أن "تغطية هذا القمر الصناعي الجزائري المتموقع على مدار 24. 8 غربا تمتد عبر كامل التراب الوطني و كذا منطقتي المغرب الكبير والساحل"، مشيرا إلى أن هذا القمر سيتوفر على باقتين".

وأوضح أن الباقة الأولى "تبث بالجودة المعيارية SD وتتضمن برامج القنوات الخمس (البرنامج الوطني المشفر والقنوات، 3 ،4 ،5 ، قناة الجزائر وسبعة وخمسون (57) خدمة إذاعية (48 قناة جهوية ، القنوات الأولى ، الثانية ، الثالثة ، إذاعة الربط ، إذاعة الربط 2 ، إذاعة الجزائر الدولية ، إذاعة الساحل ، جيل FM والإذاعة الثقافية والقرآن و كذا شريط وكالة الأنباء الجزائرية و هذا بالمعايير التقنية للاستقبال"، المتمثلة في "تردد الاستقبال : 12240 ميغا هرتز الاستقطاب : أفقي ،التذبذب : DVB-S QPSK، FEC 2/3، Débit Symbole : 30 Mbauds".

أما الباقة الثانية - يضيف البيان- فتتكون من "خمسة برامج ،(البرنامج الوطني المشفر ، القنوات، 3 ،4 ، 5 وقناة الجزائر) وذلك بالجودة العالية HD" مشيرا إلى أن هذه الباقة التلفزيونية عالية الجودة للخمس قنوات العمومية، تعد الأولى من نوعها في المشهد السمعي البصري الجزائري".

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