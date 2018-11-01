كندا تعلن حاجتها لـ 350 ألف مهاجر سنويا

أعلن وزير الهجرة الكندى أحمد حسين إن بلاده ستستقبل 40 ألف مهاجر إضافى سنويا بدءا من العام المقبل وحتى 2021، ليرتفع العدد من 310 آلاف سنويا حاليا إلى 350 ألف مهاجر على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم /الخميس/، عن وزير الهجرة الكندى قوله: إن هناك حاجة ماسة للمهاجرين ضمن البرنامج الاقتصادى فى جميع أنحاء البلاد، التى تعاني نقصا فى العمالة، فى ظل ارتفاع معدلات العمال من كبار السن.

أضاف أن خطة استقدام المهاجرين على أساس سنوات متعددة تجعل كندا واحدة من بين المنافسين للغاية فى السوق العالمية على جلب أفضل الخبراء والمهارات إلى الدولة.

وأكد حسين أن الحكومة الحالية تتخذ نهجا ملموسا فيما يتعلق بالهجرة، وتأخذ فى الوقت نفسه بالاعتبار الحاجة إلى ضمان وصول الوافدين الجدد إلى أماكنهم المناسبة.

وأوضح وزير الهجرة الكندى أن زيادة مستويات الهجرة بصورة كبيرة، سيتطلب زيادة فى التمويل، وقال: "لا يمكننا أن نستقدم 450 ألف وافد دفعة واحدة. المسألة تحتاج إلى تخطيط".