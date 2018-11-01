التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي ضد فولهام

سيواجه نادي مانشستر سيتي الانجليزي خلال بطولة كأس الرابطة الأنجليزية نادي فولهام اليوم انطلاقا من 20:45 بتوقيت الجزائر

و يسعى المدرب المدرب الاسباني بيب غواردويلا الى اراحة بعض اللاعبين في مباراة الغد لكن الأكدي بأن رياض محرز سيشارك لبعض الدقائق

و قد كشفت العديد من المصادر الأنجليزية و على راسها الميرور و الدايلي بأن غواردويلا سيدخل بالتشكيلة الاحتياطية نظرا لتواضع الخصم