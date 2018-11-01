بالصور.. العثور على الطفلة “مروى” المختفية في جيجل

تمكن عناصر الحماية المدنية من العثور على الطفلة مروى، والتي اختفت أمس الأربعاء بمنطقة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل.

وحسب رواد الفايسبوك، فإن الطفلة عثر عليها نائمة في كوخ بإحدى الغابات بذات المنطقة.

للإشارة، اختفت الطفلة مروى ذات 6 سنوات عن الأنظار بعد أن كانت مع أفراد عائلاتها في الغابة يقومون بجني الزيتون.

لتتنقل بعدها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية ومواطنو المنطقة في عملية بحث واسعة بالمنطقة التي كانت متواجدة بها أفراد العائلة.