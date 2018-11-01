محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في السيتي

ينافس الدولي الجزائري، رياض محرز، على لقب أفضل لاعب لشهر أكتوبر، في صفوف ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتواجد رياض محرز، ضمن ثلاثة لاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، أين ينافس كل من زميليه في الفريق، ايمريك لابورت، وديفيد سيلفا.

وجاء ترشيح نجم الخضر لهذه الجائزة، بعد مردوده الرائع مع السيتي مؤخرا، أين يعود له الفضل في الفوز الذي حققه الفريق، في مباراته الأخيرة أمام توتنهام.

وسجل رياض محرز، هدف الفوز في هذه المباراة، رافعا رصيده هذا الموسم إلى خمسة أهداف، بألوان ناديه مانشستر سيتي.