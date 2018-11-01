أمطار رعدية على 25 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تمس 25 ولاية عبر الوطن.

وأوضح تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشر اليوم في الموقع الإلكتروني لذات المصالح أن الأمطار الغزيرة ستتساقط على ولايات جيجل، بجاية ، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، تيارت، الشلف، تسمسيلت، غليزان، معسكر، مستغانم، سعيدة، البيض، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، النعامة، بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس، تبسة، الوادي، إليزي، تمنراست.

وأضاف الديوان أن صلاحية التنبيه تمتد من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية الساعات الأولى لفجر يوم غد الجمعة.