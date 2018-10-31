الوزير طمار في ليفربول
إشادة أممية بإنجازات قطاع السكن في الجزائر
يشارك وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في إحياء اليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة ، بمدينة ليفربول البريطانية ، أين كان له لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج السكن الأممي ميمونة محمد شريف، حيث تناول الطرفان سبل التعاون والتنسيق بين الجزائر والبرنامج الأممي ، كما تمت زيارة ستقوم بها السيدة ميمونة إلى الجزائر .
وحسب بيان لوزارة السكن ، قدم الوزير طمار خلال اللقاء حوصلة عن أهم ما عرفته الجزائر في قطاع السكن و المدن والقوانين المزمع تعديلها لتتلائم والتزامات البلاد الدولية في هذا الإطار .
بدورها ، أشادت السيدة ميمونة بالإنجازات الهامة التي عرفتها الجزائر في هذا القطاع وأعربت عن رغبتها في زيارة الجزائر، يضيف البيان.
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