إشادة أممية بإنجازات قطاع السكن في الجزائر

يشارك وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في إحياء اليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة ، بمدينة ليفربول البريطانية ، أين كان له لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج السكن الأممي ميمونة محمد شريف، حيث تناول الطرفان سبل التعاون والتنسيق بين الجزائر والبرنامج الأممي ، كما تمت زيارة ستقوم بها السيدة ميمونة إلى الجزائر .

وحسب بيان لوزارة السكن ، قدم الوزير طمار خلال اللقاء حوصلة عن أهم ما عرفته الجزائر في قطاع السكن و المدن والقوانين المزمع تعديلها لتتلائم والتزامات البلاد الدولية في هذا الإطار .

بدورها ، أشادت السيدة ميمونة بالإنجازات الهامة التي عرفتها الجزائر في هذا القطاع وأعربت عن رغبتها في زيارة الجزائر، يضيف البيان.