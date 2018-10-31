8 دول عربية تشارك في أكبر مناورات عسكرية بالمنطقة

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري ، اليوم الأربعاء ، أن بلاده ستستضيف مطلع شهر نوفمبر المقبل، فعاليات التدريب العسكري المشترك "درع العرب 1"، الذي سيكون أكبر مناورة عسكرية بالمنطقة العربية.

وقال المتحدث المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك (درع العرب 1)"، بمشاركة 8 دول بقوات ومراقبين.

وأوضح المسؤول أن التدريب سيقام خلال الفترة من 3 – 16 نوفمبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط .

وأشار الرفاعي إلى أن القوات العربية المشاركة بدأت تتوافد إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية حيث تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، بالإضافة إلى المغرب ولبنان المشاركان بصفة مراقب.