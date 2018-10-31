السعيد بوحجة : “الرئاسة لم توجه لي الدعوة لحضور احتفالات أول نوفمبر”

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، غير المستقيل، السعيد بوحجة، عدم تلقيه دعوة لحضور الاحتفالات الرسمية المخلدة لاندلاع ثورة التحرير 1954 التي تنظمها رئاسة الجمهورية كل سنة، مشيرًا إلى احتمال مشاركته في إحياء الاحتفالات مع مجموعة من المجاهدين في رياض الفتح (مقام الشهيد) أو مكان آخر يُحدده لاحقًا.

وأكد السعيد بوحجة، في تصريح خص به” TSA عربي” اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، “لحد الساعة لم تصلني أي دعوة من طرف رئاسة الجمهورية لحضور احتفالات ذكرى إندلاع الثورة التحريرية وبالتالي لا يمكنني المشاركة ” مشددًا في السياق “طيلة 20 سنة الماضية شاركت في احتفالات أول نوفمبر الرسمية بصفتي كمجاهد لكن هذا العام لم أتلق أي دعوة “.

وعن إمكانية وصول دعوة المشاركة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، ردّ السعيد بوحجة قائلاً : “حقيقة لا أدري لكن في حال عدم وصولها سأشارك مع مجموعة من المجاهدين في رياض الفتح أو مكان أخر”. مضيفًا ” أنا مرتاح إذا أرسلوها سأشارك وإن لم يفعلوا لن أذهب، المهم بالنسبة لي أنني لن أتخلف عن الترحم على الشهداء”.

يشار إلى أن السعيد بوحجة لم يقدم لحد الساعة إستقالته كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، في حين جرى انتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للغرفة السفلى للبرلمان.